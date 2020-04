وعلقت إيمى على الصورة قائلة " Think positively, no matter how hard life is.".





وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : صباح الفل - منورة - صباح الورد





يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.









نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".