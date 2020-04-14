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اقتصاد

للوقاية من كورونا.. جهاز بدر يواصل حملات تطهير وتعقيم وسائل المواصلات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:10 ص
جانب من حملة جهاز
جانب من حملة جهاز بدر لتعقيم وسائل المواصلات
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن جهاز مدينة بدر بالتعاون مع الجهات المختصة يواصل حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات العامة والخاصة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وحفاظًا على سكان المدينة والمترددين عليها من الإصابة بالفيروس.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن حملات التطهير والتعقيم شملت جميع السيارات والأتوبيسات المترددة على المدينة، وتم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين  والمترددين على المدينة الذين يستخدمون الأتوبيسات والمينى باص بشكل يومى.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات والمناطق المختلفة بالمدينة بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية حفاظا على صحة المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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