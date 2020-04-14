إزالة 36 حالة تعد على أراض زراعية في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الإزالة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد المتعدين.





وفى إطار ذلك شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا حتى فى الإجازات والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لردع المخالفين.





أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (ادكو - دمنهور - بدر - الدلنجات - ايتاي البارود- شبراخيت - الرحمانية) عن إزالة 36 حالة تعد على مساحة 5237 م2 عبارة عن:





إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1425 مترا مربعا بإدكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية وأساسات بالحجارة البيضاء وبناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص (دور أرضي بدون سقف) وإزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1070 مترا مربعا بقرى كوم زمران وطيبة ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





كما أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعد على الأرضى الزراعية بمساحة 1020 متر بالرحمانية و إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 975 مترا مربعا بزمام قري شرنوب وسنهور بدمنهور بالإضافة إلى ازالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 531 مترا بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود عبارة عن أسوار وبناء بالطوب الأبيض.





وتمكنت الحملة من إزالة مبنى بمساحة 156 مترا بأم حكيم بشبراخيت عبارة عن مبنى بأعمدة خرسانية وإزالة تعد بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص بمساحة 60 م وسور بطول 7 أمتار بقرية النجاح ببدر.



