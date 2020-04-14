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أخبار العالم

أنتِ مزيفة ومشينة.. مشادة كلامية بين ترامب وصحفية بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:06 م
دونالد ترامب والمراسلة
دونالد ترامب والمراسلة بولا ريد
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شيماء مصطفى
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًا على إحدى المراسلات الصحفيات في البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحفي عن فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، وصف ترامب  مراسلة "سي بي إس" فى البيت الأبيض بولا ريد، بأنها مزيفة ومشينة للغاية بعد أن سألته عن قرارات الإدارة الأمريكية في المراحل المبكرة لوباء فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولا ريد ضغطت على ترامب، مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية أخرت وقت وضع قيود للسفر من إلى الصين.

وأكدت المراسلة الأمريكية أن ترامب لم يستغل الوقت في إعداد المستشفيات أو تكثيف الاختبارات، كما أصبح هناك ما يقرب من 20 مليون شخص عاطل عن العمل، فضلا عن موت عشرات الآلاف.

ورد ترامب سريعا: "أنتِ مشينة للغاية.. إنه لأمر مخز أن تتحدثي معي بهذه الطريقة".

لكن المراسلة أصرت على السؤال الخاص باستجابة الإدارة الأمريكية للوباء خاصة أن شهر فبراير لم تفعل فيها الأخيرة أي استعداد لمكافحة فيروس كورونا.

ليرد ترامب عليها قائلًا: "أنتِ مزيفة مثل شبكتك بأكملها، والطريقة التي تغطي بها الأخبار مزيفة".

وتعد هذه ليست المشادة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي.
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