استمرار متابعة شفط مياه الأمطار بقرى مركز السادات بالفترة الصباحية

يواصل مركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية من عملهم في التعامل مع موجة الطقس السيء التي اصابت مراكز من محافظة المنوفية أمس.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس مدينة السادات ورؤساء الوحدات المحلية حيث تم شفط مياه الامطار بقرية كفرداود والخطاطبة والطريق الإقليمي كفرداود السادات واماكن تجمع المياة بالقرية بمساعدة معدات الوحدات المحلية والمركز وشركة مياة الشرب والصرف الصحي فرع مركز السادات.

وأعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ في عدة مراكز بالمحافظة وذلك إثر سقوط مكثف للأمطار مما ادي الي تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدن.

فيما انتقلت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع رؤساء المدن لسحب المياه من شوارع المحافظة لمنع إعاقة حركة المرور.