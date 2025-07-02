قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
فيريرا يبدأ الثورة البيضاء.. حسم اختيار أعضاء الجهاز الفني الجديد للزمالك |خاص
500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
قواعد للقبول بالجامعات.. التعليم العالي تزف بشرى لـ1500 طالب بالثانوية العامة
الرئيس السيسي يهنئ بيلاروس والكونغو الديمقراطية بيوم الاستقلال والعيد القومي
مقتل جندي من جيش الاحتلال بحادثة قنص في غزة
استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
على خط التماس.. الصين تشهد أول مباراة كرة قدم بين روبوتات
عملية نوعية مركبة.. سرايا القدس تستهدف عشرات الجنود ورتلا من آليات الاحتلال
جيش الإحتلال يزعم اعتقاله خلية إيرانية في سوريا
عاجل| التعليم العالي تصدر قرارًا جديدا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025
انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار متابعة شفط مياه الأمطار بقرى مركز السادات بالفترة الصباحية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
مروة فاضل

يواصل مركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية من عملهم في التعامل مع موجة الطقس السيء التي اصابت مراكز من محافظة المنوفية أمس.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس مدينة السادات ورؤساء الوحدات المحلية حيث تم  شفط مياه الامطار بقرية كفرداود والخطاطبة والطريق الإقليمي كفرداود السادات واماكن تجمع المياة بالقرية بمساعدة معدات الوحدات المحلية والمركز  وشركة مياة الشرب والصرف الصحي فرع مركز السادات.

وأعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ في عدة مراكز بالمحافظة وذلك إثر سقوط مكثف للأمطار مما ادي الي تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدن.

فيما انتقلت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع رؤساء المدن لسحب المياه من شوارع المحافظة لمنع إعاقة حركة المرور.

محافظة المنوفية المنوفية سقوط أمطار الطقس السيء اخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية شبين القناطر وأسرهم

البابا تواضروس

اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين

تخفيف الأعباء عن المزارعين.. الفلاحين تكشف 10 مزايا يقدمها البنك الزراعي

بالصور

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد