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أخبار العالم

فرنسا تستدعي السفير الصيني في باريس بسبب تصريحات بشأن كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل لها إنها استدعت السفير الصيني لدى باريس.


وكشفت الوكالة أن الخارجية الفرنسية استدعت السفير الصيني على خلفية تصريحات مرتبطة بفيروس كورونا.


 سجلت فرنسا 762 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15.729.


وقالت السلطات الفرنسية إن ما بين 5% إلى 10٪ من سكان فرنسا أصيبوا بفيروس كورونا.


و شهدت فرنسا انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا داخل وحدات العناية المركز لليوم السادس على التوالي، بعدد إجمالي يبلغ  103.573.


وسجلت فرنسا 6.524 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 143.303.
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