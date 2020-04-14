AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. شيماء سيف تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:02 م
شيماء سيف
شيماء سيف
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي الإنستغرام بإطلالة جذابة، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية انيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت  شيماء سيف على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: كل مر سيمر بأذن الله 🙏🥰
إقرأ ايضا :

وظهرت شيماء سيف بفستان أنيق وقصير باللون الأسود الشمواه من الأعلي، ومنقوش باللون الذهبي من الأسفل بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.

وتركت شيماء سيف شعرها منسدلا عبر اكتافها، فيما رفعت خصلات شعرها من الأمام إلى الخلف، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واعتمدت شيماء سيف فى الماكياج على اللون الأسود للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البني الهادئ، والذي أبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف  شيماء سيف في اختيار الكثير من الإكسسوارات، حيث ارتدت خواتم باللون الذهبي على يديها مع اسورة انيقة وقلادة باللون الذهبي.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

كل مر سيمر بأذن الله 🙏🥰

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميضحكش عليكي بدبدوب.. شمس الكويتية بإطلالة جذابة في عيد الحب

بـ الأسود القصير.. شيماء سيف بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

بالبيت.. لجين عمران بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بالفرو الابيض.. سمية الخشاب بلوك جذاب على انستجرام

ببدلة زرقاء.. لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة من السيارة

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

ترشيحاتنا

الداخلية تنجح فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بـ الأميرية .. فيديو

بـ الشيفون المنقط.. هبة مجدى تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية ناعمة.. شاهد

بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز

أول تعليق من الزمالك على تغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز

شاهد .. القصة الكاملة لاستهداف قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية لمجموعة إرهابية بالأميرية

استشهاد مقدم بالامن الوطنى فى تبادل اطلاق النيران مع مجموعة ارهابية بالاميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والذهبى.. درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

بـ الأحمر النارى.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد