بإطلالة كلاسيكية.. شيماء سيف تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي الإنستغرام بإطلالة جذابة، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية انيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.