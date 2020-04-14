بإطلالة كلاسيكية.. شيماء سيف تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي الإنستغرام بإطلالة جذابة، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية انيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شيماء سيف على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: كل مر سيمر بأذن الله 🙏🥰
وعلقت شيماء سيف على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: كل مر سيمر بأذن الله 🙏🥰
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وظهرت شيماء سيف بفستان أنيق وقصير باللون الأسود الشمواه من الأعلي، ومنقوش باللون الذهبي من الأسفل بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.
وتركت شيماء سيف شعرها منسدلا عبر اكتافها، فيما رفعت خصلات شعرها من الأمام إلى الخلف، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وظهرت شيماء سيف بفستان أنيق وقصير باللون الأسود الشمواه من الأعلي، ومنقوش باللون الذهبي من الأسفل بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.
وتركت شيماء سيف شعرها منسدلا عبر اكتافها، فيما رفعت خصلات شعرها من الأمام إلى الخلف، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واعتمدت شيماء سيف فى الماكياج على اللون الأسود للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البني الهادئ، والذي أبرز جمال أنوثتها.
ولم تتكلف شيماء سيف في اختيار الكثير من الإكسسوارات، حيث ارتدت خواتم باللون الذهبي على يديها مع اسورة انيقة وقلادة باللون الذهبي.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on