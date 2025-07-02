1500 جنيه .. رسوم امتحانات المواد القومية بالثانوية العامة 2026 لطلاب المدارس الدولية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يسدد طلاب الشهادات الدولية الراجون في اداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة العام القادم 2026 مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب وكود الطالب للطلاب غير المصريين



كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يسدد كل من يتقدم لامتحان النقل من الخارج بمدارس التعليم الثانوي العام والثانوي الفني والمدارس الفنية نظام 5 سنوات المبالغ الموضحة قرين كل منها طبقا لما يلي :



رسوم امتحانات الثانوي العام : 15 جنيه رسم امتحان + 285 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات

رسوم امتحانات الثانوي الفني : 15 جنيه رسم امتحانات + 385 جنيه مقابل مستلزمات امتحانات + 20 جنيه تورد لحساب المدرسة + 20 جنيه مقابل استخدام العدد تورد لحساب المديرية كإحطياطي للخامات واصلاح العدد والادوات الصغيرة

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :



وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :