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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسوم دخول امتحانات 2026 لجميع طلاب المدارس .. قرار عاجل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم امتحانات 2026 التي سيتم تحصيلها من الطلاب العام الدراسي القادم 

حيث تقرر أن يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي، أو مدارس التعليم الثانوي العام، أو المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث)، أو (نظام السنوات الخمس والدراسات التكميلية، المبالغ الموضحة فيما يلي :

:

  • شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي
    - رسوم امتحانات ورسم إضافي: 10 جنيه

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 148 جنيه

  • شهادة الثانوية العامة 

-رسوم امتحانات ورسم إضافي: 10 جنيه

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 200 جنيه

  • دبلوم المدارس الثانوية (3 سنوات)
    رسوم امتحانات ورسم إضافي: 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى.

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 193 جنيه.

- مقابل خامات الامتحانات العملية: 15 جنيه توريد لحساب المدرسة.

- مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج: 20 جنيه تورد للمديرية كاحتياطي للخامات، وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

  • دبلوم الفنية المتقدمة (5 سنوات)
    - رسوم امتحانات ورسم إضافي: 60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 248 جنيه.

- مقابل خامات الامتحانات العملية: 15 جنيه توريد لحساب المدرسة.

  • دبلوم الدراسات التكميلية
    - رسوم امتحانات ورسم إضافي: 15 جنيه.

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 193 جنيه.

- مقابل خامات الامتحانات العملية: 15 جنيه توريد لحساب المدرسة.

ويسدد الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وكود الطالب للطلاب غير المصريين.

ويسدد طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما في مستواها رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحان الشهادات العامة: (عام) - فني - فني متقدم - دراسات تكميلية، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وكود الطالب للطلاب غير المصريين.
 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات 2026

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