ناقد رياضي: مباراة بيراميدز قد تصنع أو تنهي مشوار «ريبيرو» مع الأهلي | فيديو

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أنه لا يمكن الحكم على المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في الوقت الحالي، رغم قيادته الفريق في 6 مباريات، موضحًا أن ثلاثًا منها كانت في كأس العالم للأندية، وهو ما يصعّب إصدار حكم نهائي عليه.

وقال الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «نتائج ريبيرو مع الأهلي ليست جيدة، ولكن لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي حتى الآن»، مستطردًا: «ريبيرو يجب أن يحتوي لاعبي الأهلي بشكل أكبر».

وأشار الزهيري إلى أن مباراة بيراميدز ستكون ذات تأثير كبير وفارق في مشوار ريبيرو مع الأهلي، مضيفًا: «في حالة خسارة الأهلي ستزداد المشاكل بين المدرب والجمهور، أما في حالة الفوز على بيراميدز فسيُرفع ريبيرو على الأعناق».

وفي سياق آخر، أثنى الزهيري على أداء الزمالك في الدوري المصري حتى الآن، معتبرًا أن البرازيلي خوان ألفينا قادر على صناعة الفارق مع الفريق بفضل مهاراته.

كما رأى أن إدارة الزمالك تعاملت باحترافية في أزمة أحمد فتوح، بعد عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق.