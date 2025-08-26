قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي
طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو
إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية
قانون الإيجار القديم يعطي حق الإخلاء الفوري للمالك دون إنذار.. متى يحدث ذلك؟
نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر؟.. انتبه لـ 5 حقائق تحميك من الشرك

الشبشب المقلوب يجلب الفقر
الشبشب المقلوب يجلب الفقر
أمل فوزي

لعل ما يطرح السؤال عن هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر ؟ هو ذلك المعتقد المنتشر بين الكثيرين عن الحذاء المقلوب، والذي قد يثير مخاوف البعض وقد يصل إلى ترقب حدوث الشر بمجرد رؤية الحذاء مقلوبًا، وما يزيد أهمية الوقوف على حقيقة هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر ؟، هو عتبات البيوت التي نجد أمامها الكثير من الأحذية المقلوبة ، إلا أن ما يجعلنا نبحث عن هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر ؟، هو أن الفقر ليس بالضيف المرحب به من الجميع بل على العكس، فالفقر من الأمور التي نستعيذ منها جميعًا.

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر؟

ورد عن مسألة هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر ؟ ، أنه لا يوجد في السنة فيما نعلم ما يدل على استحباب قلب النعل المقلوب أو ما يدل على كراهة تركه مقلوباً، وما جرت به عادة الناس من الإسراع في تعديله إن كانوا يفعلون ذلك خوفاً من وقوع مكروه ونحوه، فهذا لا يجوز لأنه تشاؤم.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وإن كانوا يفعلون ذلك تعظيماً للسماء أن يكون ظهر النعل إليها فهذا التعظيم لم يرد به الشرع ولو كان جعل ظهر النعل إلى السماء مكروهاً لجاءت به الشريعة.

 وورد أن الطِّيَرةُ هي التشاؤُمُ بالشيءِ وقد ذكَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في هذا الحديثِ ثلاثًا مُحذِّرًا مِنها، فقال: "الطِّيَرةُ شِركٌ الطِّيَرةُ شِركٌ .. ثلاثًا"، وإنَّما كانتِ الطِّيَرةُ شِركًا؛ لأنَّها من أعمالِ أهلِ الشِّركِ، ولأنَّها سوءُ ظنٍّ في اللهِ عزَّ وجلَّ.

وجاء أن التطيُّرُ  هو مِن شِيَمِ أهل الجاهلِيَّةِ بالتوكُّلِ على اللهِ وحْدَه، مع فِعلِ الأسبابِ ثم تَرْكِ الأمرِ للهِ سُبحانَه وهو يُقدِّره حيثُ شاءَ وكيفَما شاءَ، وفي الحديثِ: الأمرُ بالتوكُّلِ على اللهِ وحدَه وتعلُّق القلبِ به سُبحانَه.

وورد أنه لا أصل في الشريعة لتغيير هيئة النعل المقلوب ، وقد جعل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله التشديد في ذلك من فعل الجهلة ، فقال رحمه الله :" وَيْلٌ لِعَالِمٍ لَا يَتَّقِي الْجُهَّالَ بِجَهْدِهِ ... وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ لِأَجْلِ حَبَّةٍ ، وَيَضْرِبُ بِالسَّيْفِ مَنْ لَقِيَ بِعَصَبِيَّتِهِ ...وَالْوَيْلُ لِمَنْ رَأَوْهُ أَكَبَّ رَغِيفًا عَلَى وَجْهِهِ ، أَوْ تَرَكَ نَعْلَهُ مَقْلُوبَةً ظَهْرُهَا إلَى السَّمَاءِ" ، ولا بأس بعدله وتغيير هيئته المقلوبة لأن أسفله ـ في الغالب ـ يكون متسخاً ، فليس من الأدب أو الذوق أن يكون هو الأعلى وينظر الناس إليه .

هل الشبشب المقلوب حرام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ليس هناك حرمة في ترك الحذاء مقلوبًا، لكنه خلاف الأفضل؛ لأن فيه نوعًا من الإيذاء لمن يقع بصره عليه بسبب اشتماله غالبًا على ما يستقذره الإنسان.

وأضافت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: « هل الشبشب المقلوب حرام ؟ هل هناك حرمة في تُرك الحذاء مقلوبًا؟»، أنه لا يليق أن يكون أسفل الحذاء مواجهًا للإنسان الذي كرمه الله - سبحانه وتعالى-، وعلى ذلك تكون إعادة الحذاء إلى وضعه الصحيح مستحبة وشعبة من شعب الإيمان.

وتابعت أن في ذلك إماطة الأذى عن الناس، واحترام الإنسان وتكريمه، وهي قيمة حضارية متفق عليها، وينبغي مراعاتها، كما ينبغي مراعاة المظاهر الجمالية المباحة التي تدخل البهجة والسرور على قلب الإنسان.

حكم ترك الحذاء مقلوبا

وواصلت أن هذه قيمة حضارية أخرى يمهد لها شيوع ثقافة إماطة الأذى واحترام الإنسان والحرص على الطهارة والنظافة التي هي أصل تقوم عليه العبادة في الإسلام.

واستشهدت بما روى عن الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قال: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».

ترك الحذاء مقلوباً فيه إيذاء

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الحذاء مقلوبا من الأمور العادية وليس هناك حرمة في ذلك.

وأضاف "عاشور" في إجابته عن سؤال «هل هناك حرمة في ترك الحذاء مقلوبا؟»، أن ترك الحذاء مقلوبا فيه خلاف، والأفضل أن يتم وضعه بالشكل الصحيح؛ لما فيه من الإيذاء لمن يقع أثره عليه ولأنه غالبا يكون مشتملا على ما يستقذره الإنسان فلا يليق ان يكون أسفل الحذاء مواجها للإنسان الذى كرمه الله - سبحانه وتعالى-.

وأشار إلى أن إعادة الحذاء الى وضعه الصحيح شعبة من شعب الإيمان ومستحبة لما في ذلك من إماطة الأذى عن الناس.

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر الشبشب المقلوب يجلب الفقر الشبشب المقلوب هل الشبشب المقلوب حرام الشبشب المقلوب حرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

صورة أرشيفية

رسمياً .. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز أمام فاركو

مراد مكرم

مش أحسن حاجة .. مراد مكرم يعلق على فوز الزمالك أمام فاركو

الزمالك

بعد الفوز على فاركو.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

بالصور

حظك اليوم .. برج الثور الأربعاء 27 أغسطس 2025 | توقعات مهنية وعاطفية وصحية

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.. مفاجآت عائلية وتطورات مهنية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد