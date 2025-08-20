قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
ديني

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. 6 أفعال شائعة احذر مصائبها

لماذا أغلق باب التوفيق
لماذا أغلق باب التوفيق
أمل فوزي

لاشك أن السؤال عن لماذا أغلق باب التوفيق عنك ؟، يعد من أكثر الاستفهامات التي تهم الجميع فمن منا لا يكترث لغلق باب التوفيق عنه، فالتوفيق هو أحد صور الرزق، الذي لايزال الإنسان يطلبه مادامت الحياة، فبه عيش الإنسان، وهذا ما يبين أهمية سؤال لماذا أغلق باب التوفيق عنك ؟، ففي معرفة السبب فتحًا لهذا الباب الذي لا غنى عنه.

لماذا أغلق باب التوفيق عنك

قال شقيق بن إبراهيم بن الأزديّ، البلخيّ: أغلق باب التّوفيق عن الخلق من ستّة أشياء: أولها اشتغالهم بالنّعمة عن شكرها، لذا ينبغي على الإنسان أن يتذكر نعم الله تعالى الكثيرة عليه الذي هو غارق فيها ولم يوف لله حق شكرها ، وثاني هذه الأفعال هي رغبتهم في العلم وتركهم العمل ، حيث إن هناك أمور كثيرة يعرفها الإنسان ولا يعمل بها ، وثالث أسباب غلق باب التوفيق عن الخلق ، هو المسارعة إلى الذّنب وتأخير التّوبة ، فهناك بطء بخطوات السير إلى الله سبحانه وتعالى.

ورد برابع سبب من أسباب غلق باب التوفيق عن الخلق هو الاغترار بصحبة الصّالحين، وترك الاقتداء بفعالهم ، وخامسها إدبار الدّنيا عنهم وهم يبتغونها، لذا على العاقل أن يتذكر أنَّ الدنيا تغر وتضر ثم تمر ، وسادسها ، إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها، والآخرة خير وأبقى ولا تظلمون فتيلا .

و قال ابن القيم في الفوائد : “ وأصل ذلك عدم الرّغبة والرّهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النّفس ودناءتها واستبدال الّذي هو أدنى بالّذي هو خير. وإلّا فلو كانت النّفس شريفة كبيرة لم ترض بالدّون. فأصل الخير كلّه بتوفيق اللّه ومشيئته وشرف النّفس ونبلها وكبرها. وأصل الشّرّ خسّتها ودناءتها وصغرها ”.

 و قال تعالى: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها* وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها " (الشمس/ 9- 10)، أي أفلح من كبّرها وكثّرها ونمّاها بطاعة اللّه، وخاب من صغّرها وحقّرها بمعاصي اللّه، فالنّفوس الشّريفة لا ترضى من الأشياء إلّا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنّفوس الدّنيئة تحوم حول الدّناءات وتقع عليها كما يقع الذّباب على الأقذار.

ووهناك فعل آخر وهو الحسد ، فهو من الذنوب العظام والكبائر الجسام ، وقال الأصمعي " سمعت أعرابياً يقول ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد حزن لازم وتعس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي " .

وقال أبو الليث السمرقندي " يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه أولها غم لا ينقطع والثاني مصيبة لا يؤجر عليها والثالث مذمة لا يُحمد بها والرابع يسخط عليه الرب والخامس تُغلق عليه أبواب التوفيق " .

أسباب التوفيق من الله

  1. الإخلاص لله -عزّ وجلّ-، وهو سرّ اصطفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
  2. سلامة القلب من كُلّ أمراض القلوب، وعلى رأسها الشرك، وهذه صفةٌ من صفات الأنبياء عليهم السلام.
  3. إحسان الظنّ بالله، ويكون ذلك بالرضا والتسليم لكُلّ ما يقضيه على المسلم ويقدره له، كما يكون بالإيمان الجازم بحكمته وعلمه وخبرته.
  4. التبرؤ التام من حول المسلم وقوته، والاعتماد الكامل عليه سبحانه، فهذا هو التوكّل الحقيقي على الله.
  5. المداومة على الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه، والإقبال عليه بكُلّ المحبّة والخضوع مع الإعراض عن كُلّ ما سواه.
  6. اليقين بالله، ويكون باعتقاد أنّ كُلّ ما في الكون مسيّرٌ بحكمة الله وعلمه وتدبيره.
  7. برّ الوالدين، وهو من أعظم أبواب التوفيق وتحقيق السعادة للمسلم في الدنيا والآخرة.
  8. المسارعة في الخيرات، والمبادرة في الصالحات، ويكون ذلك باغتنام فرص الأجر والثواب، والجدّ في طلب مواطن الخير.
  9. كثرة اللجوء إلى الله -عزّ وجلّ- ودعائه ومسألته في شتّى الأمور، وهذا من فعل الأنبياء عليهم السلام.

علامات توفيق الله للعبد

  • تيسير العمل الصالح له وتوفيقه إليه.
  • تيسير طلب العلم الشرعيّ والتفقّه في الدين.
  • السداد والصواب في أقوال المسلم وأفعاله.
  • صرف قلب المسلم عن الدنيا والطمع فيها، وانشغاله بالآخرة وإرادتها وطلبها.
  • مداومة المسلم على العودة إلى الله تعالى، والتوبة عن المعاصي والذنوب.
  • حرص المسلم على نفع الناس وقضائه حوائجهم والعطف عليهم.
  • ميل المسلم للطاعة وحبّه لها، ونفرته من المعاصي والآثام.
  • صدق نية المسلم وإخلاصه لله تعالى.
  • إعانة المسلم على نشر الخير والدعوة إلى الله والإصلاح في الأرض.
  • أسباب عدم التوفيق
  • اتّباع الهوى؛ فهو من أسباب إغلاق باب التوفيق عن المسلم وفتح باب الخذلان أمامه.
  • كثرة المعاصي والذنوب، فهي تُعمي بصيرة القلب وتطمس نوره، وتحجب موارد الهداية وتسدّ طرق العلم.
  • الكِبر والغرور في القلب.
  • التعلّق بغير الله، فمن تعلّق بغيره كان من أكثر الناس خذلاناً.
  • الرياء والحرص على رضا العباد.
