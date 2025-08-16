قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق
ماذا يفعل من وقع في ذنب؟.. 3 أعمال تمحوه مهما كان كبيرا
منع الموبايل للطلاب والملاحظين بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
شوبير:محمد صلاح أول لاعب في البريميرليج يسجل 10أهداف بالجولة الافتتاحية
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن طرد محمد هاني من مباراة فاركو
كفاكم قسوة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بعد الهجوم على مصطفى شوبير
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يفعل من وقع في ذنب؟.. 3 أعمال تمحوه مهما كان كبيرا

من وقع في ذنب
من وقع في ذنب
أمل فوزي

لاشك أن استفهام ماذا يفعل من وقع في ذنب ؟، يعد من أهم ما ينبغي معرفته ، خاصة وأن كل بني آدم خطاء ، ولا استثناء لأحد من ارتكاب الخطايا والذنوب والوقوع في المعاصي، وهو ما يجعل العقلاء يبحثون عن إجابة ماذا يفعل من وقع في ذنب ؟، لعلها تدلهم على طريق النجاة من الهلاك في الدنيا والعذاب بالآخرة.

ماذا يفعل من وقع في ذنب

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ليس عيبا أن يخطئ المرء،‏ ولكن العيب أن يستمرئ الخطأ ويستبيح المعصية،‏ فإذا أبصر المرء عيبه وتاب إلى الله منه قبل الله توبته ومحا خطيئته.

واستشهد “ جمعة ” في إجابته عن ماذا يفعل من وقع في ذنب؟، بما قال تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:82] ولهذه الأهمية القصوى للتوبة وتأكيدا على فضل الله الواسع في قبول التائبين إليه، أوردت لنا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضا من القصص في هذا الجانب؛ منها قصة الكفل.

قصة الكفل

وتابع: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ .

وأردف : قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة، فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك، وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل، (رواه الترمذي وحسنه ، والحاكم في المستدرك ، وصححه الذهبي).

وأوضح أن هذا رجل أسرف على نفسه في الخطايا ولم يكن يتورع عن ذنب عمله، ثم أدركته رحمة الله وهو في سبيل ارتكاب فاحشة يجل خطرها وهي الزنا، فلما تاب.. تاب الله عليه، ومن عليه بالفضل وأعطاه كرامة تشهد بصلاحه وتقواه، حيث مات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل.

من وقع في ذنب

وأشار إلى أنه تعلمنا القصة أن الواجب على المسلم إن وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضادها؛ فأما التوبة فهي عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا ورجوعا إلى الله والطمع في رحمته.

ونوه بأنه كلما كان الندم أشد كان تكفير الذنوب به أرجى، وعلامة صحة الندم، رقة القلب والشفقة على الخلق، والتماس الأعذار للناس، خاصة الضعفاء منهم وأصحاب الحاجة.

وأضاف أن بهذا الندم يصدق العزم في التوجه إلى ترك هذا الذنب، فإن لم تساعده النفس في العزم على ترك الذنب لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين المترتبين على الندم.

ونبه إلى أنه لا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة فيمحوها، والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح، فأما بالقلب فليكفرها بالتضرع إلى الله تعالي في سؤال المغفرة والعفو.

واستطرد: وأما باللسان فبالاعتراف بظلم النفس مع الاستغفار فيقول: رب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي (سنن البيهقي) وكذلك يكثر من دروب الاستغفار المأثورة، وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات.

ماذا يفعل من وقع في ذنب من وقع في ذنب قصة الكفل الدكتور علي جمعة علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| عودة للتيار الكهربائى بإدفو.. وتكليف المسئولين بتلبية المطالب الجماهيرية

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 16-8-2025

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

بالصور

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد