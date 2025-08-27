أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو

علّق الإعلامي خالد الغندور على أداء فريق فاركو خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب «الغندور» عبر فيسبوك: "لما قلت فاركو ضعيف فنيًا، الناس قالت الغندور بيقول كده عشان الأهلي كسب 4.. وما زلت عند رأيي، والدليل ترتيب فاركو بعد الأسبوع الرابع: المركز الأخير من أصل 21 فريقًا، استقبل 6 أهداف، ولم يحرز إلا هدفًا وحيدًا في مرمى النادي الأهلي."

وحصل الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلّم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط ويتصدر بها جدول المسابقة.