بسبب وجبة فراخ فاسدة| بالأسماء.. نقل 16 شخصًا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط
بمشاركة شيوخ وقساوسة.. «أنا مصري» تحتضن احتفالية عيد العذراء مريم بقنا | شاهد
ناقد رياضي: مباراة بيراميدز قد تصنع أو تنهي مشوار «ريبيرو» مع الأهلي | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي تزامناً مع اجتماع طارئ حول غزة
أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو
لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي
أستراليا تنفي تدخل إسرائيل في قرارها بطرد السفير الإيراني
أحمد ناصر: موقف الدولة المصرية مُشرّف ويُثبت أن ولاد مصر «خط أحمر»
من الزمالك إلى لندن.. قصة أحمد عبدالقادر «ميدو» الذي واجه الإخوان وأشعل السوشيال ميديا
وفاة المنتج الفني طارق صيام
تقرير دولي: الطلب العالمي على الفحم ارتفع إلى مستوى قياسي في 2024.. والصين أكبر مستهلك
في ذكرى المولد النبوي.. اعرف ما يجب وما يستحيل في حق النبي
رياضة

أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علّق الإعلامي خالد الغندور على أداء فريق فاركو خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب «الغندور» عبر فيسبوك: "لما قلت فاركو ضعيف فنيًا، الناس قالت الغندور بيقول كده عشان الأهلي كسب 4.. وما زلت عند رأيي، والدليل ترتيب فاركو بعد الأسبوع الرابع: المركز الأخير من أصل 21 فريقًا، استقبل 6 أهداف، ولم يحرز إلا هدفًا وحيدًا في مرمى النادي الأهلي."

وحصل الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلّم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط ويتصدر بها جدول المسابقة.

خالد الغندور فاركو الدوري المصري الممتاز

