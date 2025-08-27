من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

عادت الفنانة المصرية أنغام إلى القاهرة بعد رحلة علاجية استمرت نحو شهر في ألمانيا، خضعت خلالها لإجراءات طبية دقيقة لعلاج أزمة صحية في البنكرياس.

وظهرت أنغام لأول مرة بعد عودتها في صور أظهرت علامات الإرهاق، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي حرص على دعمها والتعبير عن أمنياته لها بالشفاء العاجل.

وأوضح الإعلامي محمود سعد أن الفنانة بدأت مرحلة النقاهة بعد نجاح التدخل الطبي واستقرار حالتها الصحية.

وكانت أنغام قد نفت، عبر بيان رسمي، إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدة أن ما تردد من شائعات حول حالتها الصحية لا أساس له من الصحة.