نشرة كورونا حول العالم في 24 ساعة.. الإصابات تقارب 2 مليون ووفاة 126 ألفًا.. وأمريكا تواصل انهيارها أمام الفيروس.. إصابة 10% من الفرنسيين ورقم قياسي في الضحايا

* مصر تسجل 160 إصابة و14 وفاة

* أمريكا تتجاوز 600 ألف إصابة و25 ألف وفاة

* جامعة ألمانية: إصابات تركيا تتجاوز 11 مليونا





واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في جميع أنحاء العالم خلال يوم الثلاثاء، في حين تباينت المعدلات في بعض الدول بين الارتفاع الهستيري والتراجع المبشر.





واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بتصدرها الدول الأكثر تضررا في العالم، فمع نهاية اليوم، ، سجلت أمريكا 2082 وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 25700.





فیما قالت وكالة رويترز إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ600 ألف إصابة، أكثر بثلاث أضعاف عدد الإصابات في أي دولة في العالم، بعد تسجيل نحو 23.691 إصابة جديدة.





ووصل إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في العالم إلى مليون و991 ألفا و275 شخصا. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات العالمي 125.951 شخصا، وتعافى 467.074 آخرين.





وفي المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، سجلت إسبانيا 3045 إصابة جديدة، بإجمالي وصل 172.541 إصابة، و567 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 18.056. لتواصل التراجع النسبي في المعدلات اليومية.





أما صاحبة المركز الثالث، إيطاليا، فقد ارتفع معدل الوفيات من جديد مقابل انخفاض نفسبي في عدد الإصابات.





وسجلت إيطاليا 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عد المصابين في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 162.488.





كما سجلت 602 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 21.067 شخصا.





وكانت إيطاليا، قد سجلت أمس الاثنين، 566 وفاة بفيروس كورونا، و3153 إصابة جديدة.





أما الرابعة فرنسا، فقد يوم الثلاثاء الرقم اليومي الأعلى لها في عدد الوفيات، بواقع 762 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15.729.





وقالت السلطات الفرنسية إن ما بين 5% إلى 10٪ من سكان فرنسا أصيبوا بفيروس كورونا، وشهدت فرنسا انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا داخل وحدات العناية المركز لليوم السادس على التوالي، بعدد إجمالي يبلغ 103.573. وسحلت فرنسا 6.524 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 143.303.





والخامسة ألمانيا، فقد سجلت 1287 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 131.359، كما سجلت 100 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 3294.





فيما سجلت بريطانيا صاحبة المركز السادس 778 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 12.107، بالإصافة إلى 5252 إصابة جديدة، ليصل إجمالي إصابات كورونا في بريطانيا إلى 93.873 شخصا.





بينما أعلنت إيران أن البلاد سجلت انخفاضا تحت المئة في معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ شهر.





وسجلت إيران اليوم، 93 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4683 وفاة.





وقالت إيران إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 47877 إصابة منذ تفشي الفيروس في البلاد، وذلك بعد تسجيل 1574 إصابة جديدة.





وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 48128 مصابين بفيروس كورونا، تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات.





وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن 3691 مصابا بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة، في وقت تم إجراء 287359 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في البلاد.





أما عن تركيا، وذكرت وزارة الصحة التركية، أنه تم تسجيل 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 65111. كما سجلت الوزارة 107 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى1403.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، ذكرت دراسة صادرة عن جامعة جوتنجن الألمانية أن بعض الخبراء يتحدثون عن أن الإصابات والوفيات الحقيقية في تركيا تبلغ أضعاف تلك المعلنة.





حسب الصحيفة تعكس الإحصائيات الرسمية نحو 6% من إجمالي الإصابات، فيما أوضحت الدراسة التي أجراها أستاذا الاقتصاد التنموي بجامعة جوتنجن، سبستيان فولمر وكريستيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت 11 مليون إصابة اعتبارا من 31 مارس الماضي ما يعني أن 13% من إجمالي سكان تركيا مصابون بالفيروس.





فيما وصل إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 12046 شخصا، و و123 وفاة. وأشارت إلى أن الإصابات من بينها 175 بحالة خطيرة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 123 شخصا.





ودخلت إسرائيل يوم الثلاثاء في الموجة الثانية من الإغلاق الكامل والتي تستمر حتى صباح يوم الخميس.





وعربيا، سجلت المملكة العربية السعودية 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.وسجلت 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83.





وسجلت الإمارات 412 إصابة جديدة و3 وفيات.





وأخيرا، سجلت مصر 160 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2350 شخصا، و14 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 178 شخصا.