الدكتور فاوتشي.. ومستر ترامب

بعد أن اتهم الدكتور فاوتشي الرئيس ترامب بالتأخر جدا والتباطؤ في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا والتأخر في اتخاذ قرارات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وكعادته دائما غرد ترامب على تويتر قائلًا: "حان الوقت لإقالة فاوتشي".
مع العلم أن الدكتور أنتوني فاوتشي هو أكبر خبير في الأمراض السارية والمُعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ترامب شعر بالإحراج من تعليقات الدكتور فاوتشي وأراد أن يحرجه وأن يرد عليه بطريقته.
ولم تكن المرة الأولى التي يتسبب فيها الدكتور فاوتشي في الإحراج لدونالد ترامب، حيث صحح له أكثر من مرة معلوماته حول فاعلية عقار هيدروكسي كليروكييين والذي كان يستخدم سابقا في علاج الملاريا.
وكان فاوتشي قد انتقد دونالد ترامب بأنه تأخر في اتخاذ اجراءات العزل والحظر والتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير والإجراءات الصحية التي كان من الممكن أن تُنقذ الكثير من الأرواح سابقا.
وأوضح فاوتشي أنه ومسئولين آخرين قاموا باقتراح إجراءات التباعد الاجتماعي منذ شهر فبراير الماضي ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات في حينها، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع بهذا الشكل في أغلب أنحاء البلاد وجميع الولايات ونيويورك أكثرها تضررا وخسارة في الأرواح.
وتابع فاوتشي قائلا: "لو قمنا بإغلاق كل شيء بمجرد تفشي الفيروس لكان الوضع مختلفا بشكل كلي، وبشكل عام سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى الأرقام عالميا في الإصابات والوفيات، فقد وصلت إلى 22 ألف حالة وفاة وأكثر من 560 ألف إصابة حتى الآن، ورغم ذلك فإن ترامب وخلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة المعنية بمتابعة ومكافحة ومواجهة فيروس كورونا ليوم الاثنين 12 أبريل قال إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مشيرا إلى أنه فرض قيودا على منع السفر قبل تسجيل أي وفاة بالجائحة، بالرغم من أن الدكتور فاوتشي قال: "كان من الممكن أن ينقذ ترامب الكثير من الأرواح، لكنه تأخر"، وهو ما جعلني أستحضر إلى ذهني مشاهد من الرواية الخيالية للأديب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون "دكتور جيكل ومستر هايد".. وللحديث بقية..