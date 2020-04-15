الدكتور فاوتشي.. ومستر ترامب

بعد أن اتهم الدكتور فاوتشي الرئيس ترامب بالتأخر جدا والتباطؤ في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا والتأخر في اتخاذ قرارات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وكعادته دائما غرد ترامب على تويتر قائلًا: "حان الوقت لإقالة فاوتشي".





مع العلم أن الدكتور أنتوني فاوتشي هو أكبر خبير في الأمراض السارية والمُعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ترامب شعر بالإحراج من تعليقات الدكتور فاوتشي وأراد أن يحرجه وأن يرد عليه بطريقته.





ولم تكن المرة الأولى التي يتسبب فيها الدكتور فاوتشي في الإحراج لدونالد ترامب، حيث صحح له أكثر من مرة معلوماته حول فاعلية عقار هيدروكسي كليروكييين والذي كان يستخدم سابقا في علاج الملاريا.







وكان فاوتشي قد انتقد دونالد ترامب بأنه تأخر في اتخاذ اجراءات العزل والحظر والتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير والإجراءات الصحية التي كان من الممكن أن تُنقذ الكثير من الأرواح سابقا.





وأوضح فاوتشي أنه ومسئولين آخرين قاموا باقتراح إجراءات التباعد الاجتماعي منذ شهر فبراير الماضي ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات في حينها، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع بهذا الشكل في أغلب أنحاء البلاد وجميع الولايات ونيويورك أكثرها تضررا وخسارة في الأرواح.





