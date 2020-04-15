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مرأة

ثلاث مكونات من منزلك..تخلصي من بقع ورائحة الأثاث بمعطر طبيعى

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:33 ص
كيفية التخلص من بقع
كيفية التخلص من بقع الأنترية
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أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، وتفضل كل ربة منزل أن تهتم بنظافة المنظر وتعقيمه خلال أيام الحجر المنزلى ،وفى ظل انتشار الفيروسات ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،كشف لك موقع " wikihow " عن أفضل الحيل السريعة للتخلص من بقع ورائحة الأثاث والأنترية الكريهة نتيجة لتراكم بقع الطعام والشراب عليها ،وذلك من خلال 3 مكونات فقط من منزلك .


فيما يلي أهم وصفات للتخلص من بقع ورائحة الأثاث:

صودا الخبز

يمكن الاعتماد على صودا الخبز للتخلص من الروائح العالقة في قماش الأنتريه، حيث توضع صودا الخبز الجافة على منطقة البقع وتترك لمدة 24 ساعة ثم تزال بقطعة قماش جافة أو فرشاة تنظيف خشنة.

كما يمكن وضع صودا الخبز على بقع الطعام والسوائل على الفور حتى تمتص أكبر جزء منها وتترك حتى تجف على البقع ثم تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيفها وهو ما يقلل من حجم البقع سريعا.

الكحول

يمكن استخدم الكحول لإزالة البقع الصعبة، إما بغمس قطعة قماش أو قطن في الكحول وفرك البقعة بلطف حتى تتم إزالتها دون الضغط على القماش حتى لا يتضرر.

الخل

يعتبر الخل أسرع طرق لتنظيف بقع الزيت، من القماش، فقط عند حدوث البقعة يتم غمس قطعة قماش بالخل وفرك البقعة حتى إزالتها.


ملاحظة هامة

- بعد تنظيف القماش وجفافه قد تظهر به مناطق خشنة مكان تواجد البقع، وللتخلص منها وتنعيمها يجب تمشيط المنطقة باستخدام فرشاة خشنة أو فرشاة أسنان نظيفة برفق ذهابًا وإيابًا ليعود القماش كما كان.
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