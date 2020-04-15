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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاربعاء 15-4-2020

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:31 ص
أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15-4-2020.

وشهدت أسعار الخضروات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضروات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات
الملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 14 جنيها
الفراولة 14 جنيها
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