أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاربعاء 15-4-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15-4-2020.

وشهدت أسعار الخضروات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضروات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 3 جنيهات

الخيار 5 جنيهات

البصل 10 جنيهات

الملوخية 7 جنيهات

الثوم 11 جنيها

الجزر 3 جنيهات

الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 12 جنيها

الجوافة 9 جنيهات

الموز 14 جنيها

الفراولة 14 جنيها