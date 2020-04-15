أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاربعاء 15-4-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15-4-2020.
وشهدت أسعار الخضروات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضروات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات
الملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 14 جنيها
الفراولة 14 جنيها
وشهدت أسعار الخضروات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضروات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات
الملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 14 جنيها
الفراولة 14 جنيها