في 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 1000 إصابة وعشرات الوفيات بـ كورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 377 شخصًا والإصابات إلى 11439.
وحسبما أفادت وسائل الإعلام الهندية، قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، إنها سجلت 38 حالة وفاة و1076 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.
وقررت السلطات الهندية أمس تمديد الإغلاق الكامل لبلاده حتى الثالث من مايو المقبل ضمن إجراءات التصدي للفيروس المستجد.
وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.
فيما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما يزيد على 25 ألف حالة.
وكانت وكالة "رويترز" قالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضاعف خلال أسبوع واحد ليصل إلى 25 ألف حالة.
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ600 ألف إصابة، أكثر بـ 3 أضعاف عدد الإصابات في أي دولة في العالم.
وتواصل الولايات المتحدة تصدرها دول العالم كأكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيد أرقام الإصابات والوفيات