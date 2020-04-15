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اقتصاد

الخطوط الجوية الصينية تعلن عن خسائر 4.8 مليار دولار في الربع الأول من 2020

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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وكالات
قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية يوم الأربعاء ، إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير  من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.
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