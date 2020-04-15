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فن

شاهد.. هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل ودخول الفن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:35 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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شروق ابراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل دخولها عالم الفن وخضوعها لعملية تجميل، في لقاء نادر في أحد البرامج اللبنانية. 

وبالمقارنة بين شكل هيفاء وهبي في الماضي والحاضر، تبين أن النجمة اللبنانية الشهيرة خضعت لعملية تجميل في الأنف، وقامت بنفخ شفتيها مع خسارتها الكثير من وزنها، ونحتت أيضا وجهها ولجأت للعدسات اللاصقة. 

وعلى صعيد آخر، ظهرت هيفاء وهبي في كليب إليسا الجديد "هنغني كمان وكمان" كـ ضيف شرف، وشاركتها الرقص والغناء على الأغنية من خلال فيديو كول. 

وكانت هيفاء وهبي ودعت السباق الرمضاني بمسلسلها "أسود فاتح" بسبب ضيق الوقت وعدم اللحاق بتصوير المشاهد المتبقية.


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