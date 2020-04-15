طريقة مبتكرة لعمل بانية الجمبري الجامبو

تعشق ربة المنزل التجديد والنوع فى إعداد سفرتها واصناف الطعام التى تقدمها لاسرتها لاسعادهم وامدادهم بالغذاء الصحي المفيد، لذلك يقدم لك الشيف عاطف على طريقة سهلة وسريعة لعمل جمبري البانية.

المقادير لعمل الجمبري البانية :

كيلو جمبري مقشر من الراس والجسم وسحب الخيط الموجود في الظهر..

ملحوظة: ...يمكن ترك الديل.

تتبيلة الجمبري

ملح / كمون/ فلفل اسود/ ليمون/صوص صويا/ قليل من الزيت... ودي اللي بفضلها

تتبيلة أخرى للجمبرى

تفرم بصلة صغيرة/3 فصوص توم/ ملح/ كمون/ليمونة/فلفل اسود/قليل من الزيت

طحين( دقيق)

2 بيضة مخفوقة عليها قليل من الملح والفلفل الاسود

بقسماط

زيت للقلي

الطريقة لعمل الجمبرى البانية :

- اختاري تتبيلة. من الاتنين،،، وضعيها على الجمبري بعد التنضيف والتصفية

- يترك منقوع في التتبيلة حوالي ربع ساعة

- قومي بتغليف كل واحدة بالطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى نفاذ الكمية

- ضعي الطبق حوالي نص ساعة في الفريزر حتى يتماسك الطحين والبيض والبقسماط

- سخني الزيت ونزلي الجمبري واحدة واحدة وقلبي على الجنبين حتى يصير ذهبي اللون.

