AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة مبتكرة لعمل بانية الجمبري الجامبو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:37 م
طريقة عمل جمبري بانية
طريقة عمل جمبري بانية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعشق ربة المنزل التجديد والنوع فى إعداد سفرتها واصناف الطعام التى تقدمها لاسرتها لاسعادهم وامدادهم بالغذاء الصحي المفيد، لذلك يقدم لك الشيف عاطف على طريقة سهلة وسريعة لعمل جمبري البانية. 

المقادير لعمل الجمبري البانية :
كيلو جمبري مقشر من الراس والجسم وسحب الخيط الموجود في الظهر..
ملحوظة: ...يمكن ترك الديل.

تتبيلة الجمبري

ملح / كمون/ فلفل اسود/ ليمون/صوص صويا/ قليل من الزيت... ودي اللي بفضلها

تتبيلة  أخرى للجمبرى
تفرم بصلة صغيرة/3 فصوص توم/ ملح/ كمون/ليمونة/فلفل اسود/قليل من الزيت
طحين( دقيق)
2 بيضة مخفوقة عليها قليل من الملح والفلفل الاسود
بقسماط
زيت للقلي

الطريقة لعمل الجمبرى البانية :
- اختاري تتبيلة. من الاتنين،،، وضعيها على الجمبري بعد التنضيف والتصفية
- يترك منقوع في التتبيلة حوالي ربع ساعة
- قومي بتغليف كل واحدة بالطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى نفاذ الكمية
- ضعي الطبق حوالي نص ساعة في الفريزر حتى يتماسك الطحين والبيض والبقسماط
- سخني الزيت ونزلي الجمبري واحدة واحدة وقلبي على الجنبين حتى يصير ذهبي اللون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكريب.. الحادق والحلو بأقل التكاليف

جمبرى .. وصفات متنوعة سهلة و سريعة لأشهر أكلة بحرية

طريقة تحضير جمبري مشوي بالفرن للشيف منال العالم

هنتغدى إيه النهارده؟ جمبرى أورجاناتا بالبطاطس مع الأرز البنى على الفحم.. وسلطة الطحينة

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

ترشيحاتنا

أنت فاكر نفسك مين؟.. خبيرة في القصر الملكي تكشف سبب صدامات ميجان ماركل مع العاملين

بمكونات طبيعية.. أسرع 3 طرق لتنظيف طاسة القلي المحروقة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة نتيجة كسر مفاجئ‎

التعليم الأونلاين فاشل.. طلاب الكليات النظرية يؤيدون البحث بدون امتحانات

الأهالى يحتشدون.. فرض كردون أمنى لتأمين جنازة الشهيد الحوفى

فى ذكرى ميلاد خيرية أحمد.. شقيقتها فنانة شهيرة والسرطان أنهى حياتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى مليونير في لحظة.. أمريكي يكتشف إيداع 8 ملايين دولار بحسابه

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا