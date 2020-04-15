القابضة للمطارات تكثف إجراءات التعقيم وتوزع مستلزمات وقائية على العاملين

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم التوجيه بتوفير بعض مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات وتوزيعها على العاملين والتشديد علي أهمية ارتدائها طول فترة تواجدهم بمقر العمل وداخل سيارات نقل العاملين أثناء الذهاب والإياب لأماكن العمل.

وأضاف محروس، بأنه بالتوازي مع هذا الإجراءات فإن عملية تعقيم المطارات ومقرات العمل والمنشآت التابعة للشركة القابضة للمطارات - لازالت مستمرة وبشكل دوري وبمواد التعقيم المعتمدة من الجهات المختصة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بتكثيف واستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس.