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منوعات

قبل شهر رمضان.. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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محمد هاني- ايهاب أشرف- احمد بيسو
تزداد نسبة الشراء في كل عام قبل بدء شهر رمضان المبارك سواء في الخضروات او اللحوم للاستعداد الجيد للشهر المبارك و لكن بسبب فيروس كورونا قد يختلف كل شئ سواء اسعار أو اقبال المواطنين علي الشراء 

و رصدت عدسة صدى البلد أسعارجميع الخضروات الأساسية  


حيث قال الحاج محمود صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الخضروات و الفواكهة بمنطقة كوبري القبة أن الأسعار و النسبة الشرائية للمواطنين قلت بنسبة كبيرة جدا قد تتخطى ال 50 %فعلى سبيل المثال أنخفض كيلو الطماطم من 8 جنية حتى أصبح ب 4 جنية 

بالاضافة الي انخافض العديد من السلع الاخري مثل البطاطس التي أنخفض سعرها الي 3.5 جنية بعدما كانت ب 7 جنية 


و أوضح ان باقي الخضروات انخفض سعرها ولكن بنسبة 25% فعلى سبيل المثال أنخفض تزداد نسبة الشراء في كل عام قبل بدء شهر رمضان المبارك سواء في الخضروات او اللحوم للاستعداد الجيد للشهر المبارك و لكن بسبب فيروس كورونا قد يختلف كل شئ سواء اسعار أو اقبال المواطنين علي الشراء 

و رصدت عدسة صدى البلد أسعارجميع الخضروات الأساسية  


حيث قال الحاج محمود صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الخضروات و الفواكهة بمنطقة كوبري القبة أن الأسعار و النسبة الشرائية للمواطنين قلت بنسبة كبيرة جدا قد تتخطى ال 50 %فعلى سبيل المثال أنخفض كيلو الطماطم من 8 جنية حتى أصبح ب 4 جنية 

بالاضافة الي انخافض العديد من السلع الاخري مثل البطاطس التي أنخفض سعرها الي 3.5 جنية بعدما كانت ب 7 جنية 


و أوضح ان باقي الخضروات انخفض سعرها ولكن بنسبة 25% فعلى سبيل المثال أنخفض سعر البصل من 7 جنيه الي 5 جنية و الفلافل بجميع انواعها انخفضت الي 13 جنية بعدما كانت ب 20 جنية , والباذنجان انخفض الي 8 جنية بعدما كان سعرها 12 جنية سعر البصل من 7 جنيه الي 5 جنية و الفلافل بجميع انواعها انخفضت الي 13 جنية بعدما كانت ب 20 جنية , والباذنجان انخفض الي 8 جنية بعدما كان سعرها 12 جنية
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