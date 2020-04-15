قبل شهر رمضان.. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق.. فيديو

تزداد نسبة الشراء في كل عام قبل بدء شهر رمضان المبارك سواء في الخضروات او اللحوم للاستعداد الجيد للشهر المبارك و لكن بسبب فيروس كورونا قد يختلف كل شئ سواء اسعار أو اقبال المواطنين علي الشراء





و رصدت عدسة صدى البلد أسعارجميع الخضروات الأساسية









حيث قال الحاج محمود صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الخضروات و الفواكهة بمنطقة كوبري القبة أن الأسعار و النسبة الشرائية للمواطنين قلت بنسبة كبيرة جدا قد تتخطى ال 50 %فعلى سبيل المثال أنخفض كيلو الطماطم من 8 جنية حتى أصبح ب 4 جنية





بالاضافة الي انخافض العديد من السلع الاخري مثل البطاطس التي أنخفض سعرها الي 3.5 جنية بعدما كانت ب 7 جنية









و أوضح ان باقي الخضروات انخفض سعرها ولكن بنسبة 25% فعلى سبيل المثال أنخفض تزداد نسبة الشراء في كل عام قبل بدء شهر رمضان المبارك سواء في الخضروات او اللحوم للاستعداد الجيد للشهر المبارك و لكن بسبب فيروس كورونا قد يختلف كل شئ سواء اسعار أو اقبال المواطنين علي الشراء





و رصدت عدسة صدى البلد أسعارجميع الخضروات الأساسية









حيث قال الحاج محمود صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الخضروات و الفواكهة بمنطقة كوبري القبة أن الأسعار و النسبة الشرائية للمواطنين قلت بنسبة كبيرة جدا قد تتخطى ال 50 %فعلى سبيل المثال أنخفض كيلو الطماطم من 8 جنية حتى أصبح ب 4 جنية





بالاضافة الي انخافض العديد من السلع الاخري مثل البطاطس التي أنخفض سعرها الي 3.5 جنية بعدما كانت ب 7 جنية









و أوضح ان باقي الخضروات انخفض سعرها ولكن بنسبة 25% فعلى سبيل المثال أنخفض سعر البصل من 7 جنيه الي 5 جنية و الفلافل بجميع انواعها انخفضت الي 13 جنية بعدما كانت ب 20 جنية , والباذنجان انخفض الي 8 جنية بعدما كان سعرها 12 جنية سعر البصل من 7 جنيه الي 5 جنية و الفلافل بجميع انواعها انخفضت الي 13 جنية بعدما كانت ب 20 جنية , والباذنجان انخفض الي 8 جنية بعدما كان سعرها 12 جنية