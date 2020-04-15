قبل شم النسيم.. ضبط 2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 2 طن من الأسماك المملحة "الفسيخ"، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 2 طن فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى محل أسماك مملحة بإحدى قرى مركز سيدي سالم.





جرى التحفظ على كمية الأسماك المملحة المضبوطة، وحرَّر رجال المباحث المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.





تأتي هذه الحملات، في إطار تكثيف الرقابة على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، تزامنًا مع قرب الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.