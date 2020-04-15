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حوادث

"المهمة" أغنية جديدة تضاما مع الشهيد محمد الحوفي.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:20 م
اغنية المهمة
اغنية المهمة
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مصطفى الرماح
انتج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية اغنية جديدة بعنوان "المهمة" تضامنا مع شهيد الواجب المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد أمس فى حادث الاميرية الأرهابى.
والأغنية من غناء الفنان مؤمن خليل وكلمات عبد الحميد الحباك والحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامى.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفي ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.
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