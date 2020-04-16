مسلسلات ودعت موسم رمضان 2020.. القاهرة كابول بسبب فيروس كورونا.. وأسود فاتح لضيق الوقت

مع اقتراب موسم دراما رمضان، وإعلان دخول أكثر من 23 مسلسلًا للسباق، إلا أن هناك عددًا من المسلسلات تعثرت وتوقف تصويرها وأعلن القائمون عليها خروجها من السباق الرمضاني، سواء بسبب الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا وظهور فيروس كورونا، أو مشاكل إنتاجية.









ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المسلسلات التي خرجت من الموسم.





"خالد بن الوليد"

توقف مسلسل "خالد بن الوليد" عن التصوير، وأعلن عن خروجه من موسم رمضان 2020، بعد تصوير أكثر من أسبوعين فى الأردن، قضاها فريق العمل لتصوير المشاهد الخارجية، ولكن قرر صناع المسلسل أن يعطوا لأنفسهم وقتا أكبر لتقديم العمل بشكل جيد، خاصة أنه يحتاج إلى الكثير من التجهيزات، والخبرات التنفيذية للمعارك الحربية القديمة واستخدام للخيول العربية والفرسان ذوي الخبرة.





"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتاب "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج تامر مرسي.





"حتى لا يطير الدخان"



أعلنت شركة العدل جروب خروج مسلسل "حتى لا يطير الدخان" للفنان مصطفى شعبان من موسم رمضان 2020.





وقال مدحت العدل في تصريحات صحفية، إنه تقرر بشكل نهائي خروج مسلسل "حتى لا يطير الدخان" من ماراثون رمضان المقبل، بسبب وجود بعض المشاكل في كتابة السيناريو الذي يعكف على كتابته، هذا إلى جانب أن كتابة المسلسل تحتاج إلى وقت طويل، ومن الصعب عرضه خلال السباق الرمضاني.





"حتى لا يطير الدخان" عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.





الرواية تم تقديمها فى فيلم سينمائى بنفس الاسم عام 1984، من بطولة عادل إمام، ويتحدث الفيلم عن شاب مجتهد ويدرس الحقوق وكان مرشحا للنيابة ولكنه رفض العمل فى الحكومة واتجه إلى الأعمال الحرة وعمل فى المحاماة ولكنه فى نفس الوقت كان يتاجر فى المخدرات.





"أسود فاتح"

علم "صدى البلد" خروج مسلسل الفنانة هيفاء وهبي الذي يحمل اسم "أسود فاتح" من موسم رمضان ٢٠٢٠، بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده.





وسبق أن قررت اسرة المسلسل منذ فترة، استكمال تصوير العمل منتصف أبريل الجاري، وذلك بعد توقف بسبب فيروس كورونا.





مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.







"القاهرة كابول"



أعلن المخرج حسام علي، خروج مسلسل "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني المقبل 2020.





وقال حسام علي، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": "للأسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان.. إحنا كنا شغالين على مسلسل #القاهرة_كابول.. تأليف الأستاذ عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجي.. بس بسبب ظروف الكورونا ومنع السفر وضرورة التزام البيوت".





وأضاف: "وطبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لأكتر من مكان.. اتأثر جدول تصوير المسلسل ودا أدى إلى نتيجة إننا مش هنلحق رمضان ٢٠٢٠.. كان نفسي تتفرجوا على المسلسل دا السنة دي.. لأنه فعلًا مشروع محترم ومختلف.. كل عناصره عملت شغل حقيقي محترم.. مبروك لكل الأصدقاء والزملاء على مشاريع رمضان ٢٠٢٠ وأتمنى لكم النجاح والتوفيق يا رب".





"هجمة مرتدة"



علم "صدى البلد" أن مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز والفنانة التونسية هند صبري خرج من السباق الرمضاني 2020 بسبب ضيق الوقت وعدم التمكن من الانتهاء من تصوير غالبية المشاهد نتيجة لتوقف تصوير أكثر من أسبوعين بسبب فيروس كورونا.





مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة "سينرجى" وتأليف باهر دويدار، ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون.





"تقاطع طرق"

أعلنت الفنانة منى زكي عن استمرار فريق عمل مسلسلها " تقاطع طرق" فى تصوير المسلسل حاليا، بدون العلم بموعد عرض المسلسل سواء فى السباق الرمضانى أو خارجه، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى لمحة من البصر.









وأكدت فى بيان لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، أن فريق العمل مستمر فى التصوير فى الأماكن الداخلية، مع التشديد على الإجراءات الطبية التى يستخدمها الجميع من تعقيم وتطهير جميع الآلات والمعدات المستخدمة فى التصوير، كما نفت أسرة المسلسل شائعة تعرض أحد أفراد المسلسل للإصابة بفيروس كورونا، حيث أشيع مؤخرا إصابة المساعدة الشخصية للنجمة منى زكى بالفيروس، وهو ما نفاه فريق العمل جملة وتفصيلا.



