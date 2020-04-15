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حوادث

اطمن درع الوطن.. أغنية جديدة تنعي الشهيد البطل محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:08 م
الداخلية تنعى الشهيد
الداخلية تنعى الشهيد محمد الحوفى
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مصطفى الرماح
نعت وزارة الداخلية فى فيديو جديد الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى الذى استشهد أمس فى مواجهة خلية الأميرية الإرهابية. 

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفي ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

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