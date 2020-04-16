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رياضة

خالد جلال: رجب بكار البديل الأنسب لأحمد فتحي في الأهلي ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:03 ص
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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حسن العمدة
قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا، ومدرب الزمالك سابقا، إن الأهلي يحتاج إلى لاعب في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي.


وأكد خالد جلال، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "رجب بكار هو أنسب بديل لأحمد فتحي في الأهلي، وأعتقد أن الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة في الوقت الجاري".


وتابع "الأهلي يمتلك لاعبين أقوياء في ذلك المركز بقطاع الناشئين، ولكن الأهلي يحتاج إلى لاعب خبرة لتعويض رحيل أحمد فتحي".


وقرر أحمد فتحي، الرحيل عن النادي الأهلي، والانضمام إلى بيراميدز رسميا لمدة 3 مواسم.


يذكر أنه تم تعليق الدوري والأنشطة الكروية بقرار من اتحاد الكرة كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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