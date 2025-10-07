رالي «تحدي عبور مصر» ينطلق من الوادي الجديد إلى الأقصر بمشاركة 10 دول

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، فريق رالي "تحدي عبور مصر" خلال مدة إقامته بالمحافظة، وذلك بحضور محسن عبد المنعم، مدير عام تنشيط السياحة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من الرالي، الذي يمتد من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، عبر مسار يبلغ نحو 2400 كيلومتر يربط بين ثماني محافظات مصرية، بمشاركة عشر دول و49 دراجة نارية.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالفريق المشارك، معربًا عن تقديره لجهود القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي الذي يجمع بين المغامرة والسياحة، ويسهم في إبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المحافظة. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل رسالة سلام ودعوة مفتوحة لزيارة مراكز المحافظة، بما يسهم في تنشيط السياحة، لاسيما في ظل ما تنعم به من أجواء آمنة تؤهلها لاستقبال الوفود والفعاليات الدولية.

ويواصل فريق الرالي مسيرته منطلقًا من مدينة الخارجة عبر طريق بغداد باتجاه الأقصر، حيث مرّ المتسابقون خلال عبورهم المحافظة بمناطق الفرافرة والقصر وبلاط وصولًا إلى مدينة الخارجة، وسط أجواء احتفالية عكست كرم الضيافة وروح الترحيب التي تميز أبناء الوادي الجديد.