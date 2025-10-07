قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الفرق الطبية بالشرقية تقدم خدماتها لـ 6 ملايين مواطن

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدور الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100يوم صحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدد6.366.684مواطن خلال (83) يوم.

أكد محافظ الشرقية أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع وتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة قامت منذ إنطلاق المبادرة فى الخامس عشر من يوليو الماضى قامت بتقديم (6.366.684) خدمة طبية مجانية خلال (83) يوم وتقديم (84.670) خدمة طبية مجانية خلال اليوم الثالث والثمانون وتقديم خدمات طبية لصحة المرأة تشمل "الكشف المبكر عن سرطان الثدي - وعلاج الأورام السرطانية - ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين و تنظيم الأسرة".

كما تقدم المبادرة خدمات طبية للأطفال تشمل " الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة -علاج أمراض سوء التغذية للأطفال - مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس - فحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة - ودعم الصحة النفسية - والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس  وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة  وتم تخصيص الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

الشرقية محافظ الشرقية مبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة

