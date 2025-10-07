داعية من طراز فريد.. محافظ الشرقية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والذي وافته المنيه بعد رحلة عطاء كبيرة قضاها في نشر العلم والدعوة إلى الدين السمح واتسمت بالإخلاص في أداء رسالته النبيلة.

أكد محافظ الشرقية أن الراحل الكريم كان عالمًا جليلًا ومفكرا مستنيرا وداعية من طراز فريد، أفني عمره في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والسماحة ومواجة الفكر المتطرف بكل شجاعة وحزم.

أعرب المحافظ عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل الكريم ، داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.