مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تُنظم مهرجان سباق الطريق بمشاركة 500 طالب وطالبة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس، مهرجان الكليات لسباق الطريق، بمشاركة 500 طالب وطالبة يمثلون كليات الجامعة المختلفة، بواقع 300 طالب و200 طالبة، في فعالية رياضية مميزة جمعت بين التنافس الشريف والاحتفاء بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، في أجواء وطنية احتفالية تجسد روح الانتماء والفخر ببطولات حرب أكتوبر المجيدة.

أقيم المهرجان تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد في كلمته أن الجامعة تحرص دائمًا على مشاركة أبنائها الطلاب في الفعاليات الوطنية التي تُجسّد معاني الفخر والانتماء للوطن، وتُعزز من روح الولاء والعزيمة لدى شبابها، مشيرًا إلى أن تنظيم سباق الطريق في ذكرى انتصارات أكتوبر هو تجديد للعهد مع قيم التضحية والإصرار والعطاء التي جسدها أبطال القوات المسلحة المصرية في ملحمة النصر.

وأضاف أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة لدعم الأنشطة الطلابية، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة وصحة وإبداع.

وأُقيم السباق بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي قام بإطلاق إشارة بدء السباق، مؤكداً أن الأنشطة الرياضية تمثل محوراً أساسياً في بناء الشخصية الجامعية المتكاملة، لما تحققه من توازن بين التحصيل العلمي واللياقة البدنية والروح الجماعية. وأشار إلى أن مهرجان سباق الطريق هذا العام يأتي في إطار احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تجسدت خلاله روح التحدي والتعاون بين طلاب الجامعة.

انطلق السباق من أمام مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب، مرورًا بكلية التربية ومدينة الطلاب، وصولًا إلى ملاعب كلية طب الأسنان، ثم العودة عبر الطريق الخلفي حتى المسرح الجامعي، حيث كانت نقطة النهاية أمام مبنى رعاية الشباب.

وأُقيم المهرجان تحت إشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة في الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، الذين أشرفوا على تنظيم الحدث وتوفير الأجواء المناسبة لخروج السباق بالصورة اللائقة باسم الجامعة.

وفي ختام السباق، شهد الدكتور محمد عبد النعيم مراسم تكريم الطلاب الفائزين، بمشاركة الدكتور تامر شوقي وكيل كلية العلاج الطبيعي، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين من الطلاب والطالبات في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والفخر الوطني.

وفي سباق الطالبات، جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول: الطالبة هبة سمير غريب – كلية العلاج الطبيعي

المركز الثاني: الطالبة أسماء نصار محمد – كلية التربية الرياضية

المركز الثالث: الطالبة هاجر إبراهيم عبد السلام – كلية التربية الرياضية

المركز الرابع: الطالبة نرمين أمين عباس – كلية التربية الرياضية

المركز الخامس: الطالبة شرين حسن محمد – كلية التربية الرياضية

المركز السادس: الطالبة مروة طه حسين – كلية التربية الرياضية

المركز السابع: الطالبة آية فتحي أحمد – كلية التربية الرياضية


وفي سباق الطلاب ضمن مهرجان التميز الرياضي (الماراثون)، كانت النتائج كالتالي:

المركز الأول: الطالب يوسف محمد عبد العظيم – كلية السياحة والفنادق

المركز الثاني: الطالب يوسف عماد الدين أحمد – كلية التربية الرياضية

المركز الثالث: الطالب علي محمد علي – كلية التربية الرياضية

المركز الرابع: الطالب محمد قنديل – كلية السياحة والفنادق

المركز الخامس: الطالب أيمن السيد حمدي – كلية العلوم

المركز السادس: الطالب يوسف سمير أحمد – كلية التجارة

المركز السابع: الطالب محمد إبراهيم طه – كلية الزراعة

المركز الثامن: الطالب عبد الله سلام سليمان – كلية العلاج الطبيعي

المركز التاسع: الطالب علاء إبراهيم صابر – كلية الزراعة

المركز العاشر: الطالب محمد إسماعيل حسان – كلية العلوم


واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وترديد الهتافات الوطنية التي عبّرت عن حب الطلاب لوطنهم وفخرهم بجامعتهم، في مشهد جسّد وحدة الأسرة الجامعية واعتزازها بانتمائها لمصر وجامعة قناة السويس.

جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات

هاتف موتورولا

بقوة شحن وإمكانيات جبارة .. موتورولا تطلق هاتفا جديدا إليك أهم مواصفاته

سيارات رياضية

أفضل سيارات الدفع الرباعي العائلية في السعودية 2025

كاميرا آيفون 17 برو ماكس

مقارنة شاملة بين عمالقة التصوير.. كاميرا آيفون 17 برو ماكس وجالكسي إس 25 ألترا

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

