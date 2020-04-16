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أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد سير العمل بالمحطة الوسيطة للمخلفات بالمريوطية

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:54 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
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حنان توفيق
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المحطة الوسيطة للمخلفات بالمريوطية بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة ومتابعته، والتأكد من نقل المخلفات أولا بأول إلى المدفن المحكوم بشبرامنت، ضمن إجراءات التخلص الآمن من المخلفات. 

وقد تابعت وزيرة البيئة سير العمل بالمحطة ونقل التراكمات منها أول بأول، وتأكدت من ارتداء العاملين بالمحطة ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية والكمامات، مشددة على ضرورة التزامهم بها حفاظا على سلامتهم، خاصة في ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأكدت ضرورة نقل المخلفات أولا بأول من المحطة لضمان عدم تراكمها وتسببها في مشكلات صحية وبيئية. 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحطة تم إنشاؤها عام ٢٠١٣ على مساحة ٢٢٠٠ م بدعم كامل من وزارة البيئة بالبنية التحتية والمعدات، بطاقة استيعابية ١٨٠٠_ ٢٠٠٠ طن من المخلفات، حيث تستقبل مخلفات ثلاثة أحياء هامة بمحافظة الجيزة ومكتظة بالسكان وهي أحياء "جنوب الجيزة _ الهرم _ العمرانية". 

جديرا بالذكر أن محافظة الجيزة بها ٣ محطات وسيطة للمخلفات "الوراق المريوطية كرداسة"، وجار الانتهاء من محطة البراجيل، التى تقوم الوزارة بإنشائها كدعم من جانبها في تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة والتي تبدأ بتجهيز البنية التحتية، تعمل على تنظيم والإسراع من عملية جمع ونقل المخلفات فتكون مرحلة وسيطة بين جمع المخلفات من الأحياء حتى تصل في النهاية إلى المدافن.
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