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فن

شاهد.. آخر إطلالة لهدى المفتي عبر إنستجرام

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هدى المفتي بإطلالة بيضاء فى صورة كلاسيكة راقية.

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "هدي انتي قمر في جميع احوالك بجد ".

وتابعت أخرى قائلة: "انا من اشد معجبينك و من اشد المعجبين بالستايل بتاعك".

و يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك فى البطولة، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
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