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محافظات

محافظ البحيرة يختتم جولته بكفر الدوار بتفقد أعمال كوبري كنج عثمان

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
اختتم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولته التي بدأها اليوم، الخميس، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والمنطقة الصناعية النسيجية بمتابعة الأعمال الجارية بعملية إنشاء كوبرى كنج عثمان ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وإلغاء التقاطع مع مدخل كوم إشو وكنج عثمان بكفر الدوار بتكلفة 104 ملايين جنيه.  

وأشار المحافظ خلال جولته إلى تسليم موقع إنشاء الكوبرى للشركة المنفذة AGR تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ويبلغ طول الكوبري 700 متر، وسيقضى على التقاطعات العمودية على الطريق الزراعي أمام قرية كوم إشو وكينج عثمان ويحقق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام ومن المقرر البدء في تنفيذ الكوبرى بمدة التنفيذ عام ونصف. 

ووجّه المحافظ بالالتزام بالمواصفات الفنية المقررة والبرنامج الزمني المحدد وتذليل ما يعترضها من معوقات، مشيدًا بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لجميع العاملين بالمشروع وانتظام وسير العمل به.

وأكد اللواء آمنة أن جميع المشروعات تسير بخطى ثابتة وكبيرة في شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين بدعم الدولة المتواصل وغير المسبوق للتوسع فى تلك المشروعات العملاقة من أجل المواطنين بالتزامن مع مواجهتها انتشار فيروس كورونا المستجد بحزمة من القرارات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ولفت إلى توفير جميع سبل الحماية والوقاية لجميع العاملين بتلك المشروعات وتوفير جميع الاشتراطات اللازمة من تباعد المسافات والتعقيم والتطهير الدوري والمستمر والمتابعة الدائمة للالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة. 
محافظ البحيرة يختتم جولته بكفر الدوار بتفقد أعمال كوبري كنج عثمان
محافظ البحيرة يختتم جولته بكفر الدوار بتفقد أعمال كوبري كنج عثمان
محافظ البحيرة يختتم جولته بكفر الدوار بتفقد أعمال كوبري كنج عثمان
محافظ البحيرة يختتم جولته بكفر الدوار بتفقد أعمال كوبري كنج عثمان
محافظ البحيرة يختتم جولته بكفر الدوار بتفقد أعمال كوبري كنج عثمان
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