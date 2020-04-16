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أخبار البلد

وأنت قاعد في بيتك.. كيف تشغل محفظة فودافون كاش دون النزول إلى الفرع

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:46 م
فودافون كاش
فودافون كاش
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احمد عبد القوى
أعلنت شبكة المحمول الأولى في مصر، "فودافون مصر"، إطلاقها عددا من الخدمات المميزة من خلال محفظتها الإلكترونية "فودافون كاش" التي يمكن الآن، ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الإلكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. 

كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، وساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الإلكتروني لأكثر من مليون عميل دائم الاستخدام شهريًا. 

تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصري، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصري. 

وصرح محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، "تعد فودافون من الشركات ذات الحصة الأكبر في القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية بإجمالي 72% من إجمالي السوق الذي يبلغ حجمه 11.7 مليار جنيه مصري، حيث وصل عدد مستخدمي "فودافون كاش" أكثر من 3.5 مليون مستخدم في مصر، وفي إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمي في مصر والتي تشهد طفرة في الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كلًا من “ماستركارد” و “أمان”.

وأضاف محمد عبدالله، "عقدنا شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، وذلك بهدف تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال "فودافون كاش" التي تستهدف 20,000 من مشتركي صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كل ذلك بهدف تيسير المعاملات الالكترونية التي تستبدل المعاملات التقليدية في المتاجر ولتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء في منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي يهدد السلامة والصحة العامة." 

وتتيح خدمات "فودافون كاش" بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتسديد أي مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى إتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الإنترنت.

كما تتيح "فودافون" تطبيقها الرقمي "أنا فودافون" لتقديم منظومة خدمية العملاء بديلة للعملاء دون الحاجة للاتصال بمركز دعم العملاء أو التوجه للفروع والمتاجر.
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