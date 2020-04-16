AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحبس عامًا وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه في التلاعب بأسعار الكحول الإيثيلي 70%

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحديد اسعار بيع بعض المنتجات اللازمه لمواجهه فيروس كورونا المستجد COVID -19 من المنتجات الاستراتيجيه تطبيقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 بناء على مذكرة العرض المقدمه من اللواء دكتور راضي عبد العطى - رئيس الجهازلالدكتور  مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.

اقر رئيس الوزراء حظر بيع أو تجزئة الكحول الخام تركيز 95% و99%.

كما يحظر تداول أو بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% بأحجام أقل من ٦0 مل وأكبر من 500 مل.

ويحظر في حالة بيع التجزئة تداول كحول الإيثيلي تركيز 70% جيل بأحجام أقل من 30 مل وأكبر من 750 مل.

يحظر بيع أو تداول الكحول الإيثيلي تركيز 70% بحجم لتر إلا للمستشفيات والمؤسسات الطبية.

كما أقر الوزراء عقوبة مخالفة القرارات السابقة بالحبس مدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو قيمة البضاعة المصادرة أيهما أكبر.

وأقر مجلس الوزراء أسعار بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 500 مل بسعر يتراوح بين 33.5 جنيه و 40 جنيها للمستهلك حسب نوع زجاجة التعبئة.

وأقر مجلس الوزراء سعر زجاجة الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 200 مل ويتراوح بين 26.5 جنيه و 28 جنيه.

كما أقر مجلس الوزراء عقوبة مخالفة الأسعار المقررة بالحبس مدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه حسب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أسعار المنتجات الطبية.. غرامة بالحبس و 2 مليون جنيه غرامة.. وصحة النواب: 150% زيادة بسبب المنتجين وتجار الجملة

بعد إلغاء تصديرها.. ننشر عقوبات تهريب الكمامات ومواد التعقيم

دور رقابي للنواب بشكل مختلف دعمًا للحكومة فى أزمة كورونا.. تحركات لمواجهة استغلال منعدمي الضمير بتداول أنواع ضارة من الكحول

النائب العام: الحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف إلى مليون جنيه فى حالة احتكار السلع.. والحبس عام وغرامة مائة ألف إلى مليوني جنيه فى حالة إخفاء المنتجات الاستراتيجية

وكيل دفاع النواب: قرارات النائب العام هدفها الحفاظ على الوطن وحماية مقدرات الشعب

الحكومة: غرامة من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن سعر منتجات التعقيم

ترشيحاتنا

خناقة على لون قميص النوم تنتهى بالطلاق.. أمينة: لبست له أزرق وكان عايز أصفر

الفلاحين تكشف عن حقيقة ضبط لحوم حمير بمحلات شهيرة بمنطقة المعادي

شاهد .. أهداف كينو صفقة الأهلي المنتظرة

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

ب ١٠٢٩ حالة.. المدينة المنورة تسجل المركز الثاني في إصابات كورونا بالسعودية

رد الخارجية الصينية على اتهامات تخليق كورونا بمعمل ووهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك المقلى اللذيذة مع البطاطس المقرمشة

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها