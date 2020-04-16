فيروس كورونا يصالح فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت تقديم 5 ملايين دولار دعما للعائلات والمستشفيات الفلسطينية لمساعدتها في مكافحة كورونا.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإدارة الأمريكية قررت استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية, على خلفية تفشي فيروس #كورونا.

وأشارت إلى أن ترامب سيمنح الفلسطينيين مبلغا ماليا بقيمة خمسة ملايين دولار, لمساعدة المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكانت العلاقات الأمريكية الفلسطينية قد تدهورت على خلفية القرارات الأمريكية الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



