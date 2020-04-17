4 طرق اتبعها لإزالة الملصقات من على زجاج السيارة

تعاني السيارات المستعملة من بعض العيوب والتي تسبب مشكلة لصاحبها وهي وجود الملصقات على الزجاج

وهناك الكثير من الطرق التي تجعلك تتخلص من الملصقات الموجودة على الزجاج بطريقة سهلة .





1-حاول أن تضع ورق مبلل بالماء الساخن على الملصق مباشرة، واتركه لمدة عشر دقائق تقريبا

2-يجب ان تقوم بتسخين الملصق بواسطة مجفف الشعر ستجد خروج الملصق بكل سهولة

3- يمكنك اللجوء إلى استخدام الخل فالخل معروف عنه قدرته على إزالة اللاصق بكل سهولة خلال وضع منشفة مبللة بالخل على المكان المراد إزالة اللاصق من عليه لفترة تبدأ من 10 دقائق وحتى ربع ساعة كاملة.

4-اما الطريقة الأخرى فهي وضع زيت عادي على الملصق وتركه 10 دقائق قم بوضع زيت عادي على الملصق، واتركه لمدة 10 دقائق، ستجد الملصق سهل النزع، وفي حالة وجود بقايا له، قم بفركه ثم انزعه.



