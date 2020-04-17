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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إطلاق سراح مايكل كوهين حليف ترامب السابق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إطلاق سراح المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل كوهين بسبب فيروس كورونا المستجد. 

والعام الماضي، دخل كوهين السجن بعد أن حكم عليه لثلاث سنوات  في ديسمبر بعدما أقّر بأنه دفع أموالا سرّا خلال انتخابات العام 2016 الرئاسية لإقناع امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب بلزوم الصمت، ما يعتبر مخالفا للقانون الانتخابي. وأقّر كذلك بأنه تهرّب ضريبيا وكذب على الكونجرس.

وعمل كوهين لدى منظمة ترامب على مدى عقد ويصرّ على أن جميع السلوكيات السيّئة التي وقعت كانت بإيعاز من الرئيس الذي يشير المحامي السابق إلى أنه مستعد للتشبث بالسلطة حتى ولو فشل مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.

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