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أخبار العالم

ارتفاع كبير.. إسبانيا تسجل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:52 ص
اسبانيا تسجل 5252
اسبانيا تسجل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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القسم الخارجي
سجلت إسبانيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت إسبانيا، تسجيل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 188068 حالة.

 وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز المليونين ومئة ألف مصاب حول العالم.

وقالت الوكالة، وفقا لحصيلة نشرتها اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة، بينما توفي عالميا 143,744 شخصا جراء مرض "كوفيد-19"، لافتة ألى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، بـ 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة بـ 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

أما رابعا، فحلت فرنسا التي سجلت 140,772 حالة إصابة حتى الآن و17,920 حالة وفاة، وجاءت إلمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3,804 وفيات، و132,730 إصابة بفيروس كورونا.
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