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منوعات

الحجر الصحي يمنح فرصة لقرد في ممارسة هواية بشرية..فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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نهى حمدي
منح الحجر الصحي وحظر التجول المفروض في عدد من البلدان حول العالم بسبب فيروس كورونا فرصة للطبيعة والكائنات الأخرى للتنفس والخروج إلى الشوارع وممارسة هوايات جديدة لم تمارسها من قبل، كما هو الحال مع أحد القرود.

فقد استغل قرد حالة الهدوء الذي يعم أرجاء الهند، وجلس يمارس هواية جديدة من فوق أحد الأسطح، فقد أظهر مقطع فيديو سجلته "سوزانا ندانا"ضابطة خدمات الغابات الهندية، القرد وهو يجلس على سطح مبنى أبيض ويطير طيارة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي  يبدو فيه القرد وهو يطير طائرة ورقية في الهند، بينما يبقى الملايين في منازلهم لاحتواء انتشار الفيروس، وكان القرد يسحب خيط الطائرة الورقية حتى يمسك بها وكأنه طيار محترف.

وقال صاحب الفيديو: "التطور يحدث بسرعة بسبب الإغلاق، قرد يحلق طائرة ورقية، هو قرد بالتأكيد"، فيما أرجع أحد مستخدمي تويتر مهارات القرد الجديدة إلى الإغلاق، حيث قالوا:" نظرًا لوجود العديد من الأشخاص في الأوقات العادية، لم تكن قادرة على ممارسة مهاراتها المكتسبة، والحجر الصحي منحها الوقت لتقوم بذلك".


It was shared on Facebook by Akansha2706. Indian Forest Services officer Susanta Nanda, in Odisha, also shared the video on Twitter on April 16.
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