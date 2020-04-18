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محافظات

بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور

السبت 18/أبريل/2020 - 05:59 م
اماكن الخفافيش
اماكن الخفافيش
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إبراهيم الهوارى

عاينت لجنة من مكافحة الطيور الضارة بوزارة الزراعة والطب البيطري بالقليوبية المنزل المهجور بقرية الحزانية والذي يحوي عددا من الخفافيش لإنهاء بؤرة الخفافيش بالمنزل ومعرفة نوعها ومدى خطورتها.


وأغلقت اللجنة جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقا تاما ووضعت الواح خشبية لاحكام الغلق تماما كما تم رش المنزل بالكامل بالمواد الكميائية المناسبة وكذلك تم عمل تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة.


من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه لم يرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة ظهور الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة وهو ملكية خاصة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر.


وأوضح أنه كلف رئيس مركز شبين القناطر بحصر المنازل المهجورة والقديمة بالقرية للعمل على مواجهة انتشار الخفافيش بالقرية والتأكد من خلو القرية بالكامل منها بالإضافة إلى العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفوري مع الخفافيش.


وأكدت أمل العسيلي، وكيل الطب البيطري بالقليوبية، أنه سيتم القضاء على بقية الخفافيش بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات مشيرة إلى أنه يتم تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع والطب البيطري لا يعرف إذا كانت هذه النوعية تنقل كورونا أم لا وأن مسؤول معهد بحوث وقاية النباتات سيعرف نوعها وسيتم التعامل معها بشكل سليم.


وأضافت العسيلي أنه جرى التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية مركز شبين القناطر مشيرة إلى إن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة.


وقالت العسيلي أن العدد في المنزل ليس كبير وهي ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة وأن التخوفات منها سببه ما يثار بعلاقتها ومرض كورونا المستجد.


كان ظهور عدد كبير من الخفافيش اتخذت من أحد المنازل القديمة المغلقة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر قد أثار مخاوف أهالي القرية والقرى المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمنطقة بسبب هذه الخفافيش والتي رجحت عددا من الدراسات والمعلومات أن لها علاقة بظهور المرض في الصين وهو الأمر الذي دفع أجهزة المحافظة ومجلس مدينة ومركز شبين القناطر للتدخل بسرعة لطردها والتخلص منها.


وقال غريب أحمد على رئيس مدينة ومركز شبين القناطر بالقليوبية إنه تلقى بلاغا من إحدى المواطنات بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش بوجود منزل يحوي عددا كبيرا من الخفافيش بالقرية وأن الأهالى توجهوا لمركز الشرطة لتحرير محضر وأمام عدم وجود طريقه للتخلص منها فقرروا استخدام الدخان مع الشطة الحمراء لخنق الخفافيش وطردها وبالفعل تم القضاء على عدد كبير منها لكن ليس بالفاعلية المطلوبة حيث عدا عدد آخر من الخفافيش بعد انتهاء التطهير ومفعول الخليط الشعبي.


وأشار غريب إلى أنه يجري حاليا التواصل مع إحدى الشركات من أجل توفير المواد التي من شأنها القضاء على تلك الخفافيش في ظل الحفاظ على صحة المواطنين المحيطين بالمنطقة.

بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور
بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور
بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور
بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور
بعد استيلائها على أحد المنازل.. تفاصيل مواجهة القليوبية لـ الخفافيش وأعمال القضاء عليها.. صور
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