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أجهزة تنفس صناعى ودعم آلاف الأسر بمبادرة خالد أبو بكر ومصر الخير

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:30 ص
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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عبد الخالق صلاح
استعرض خالد أبو بكر، جهود المبادرة التى أطلقها الأسبوع الماضى، مع مؤسسة مصر الخير لمساعدة 100 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وبدعم الشركات ورجال الأعمال، موضحا أن هذه المبادرة قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك تعاونا ودعما كبيرا من قبل رجال الأعمال وعدد من الشركات، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف مساعدة 100 ألف أسرة بكرتونة و 300 جنيه، مضيفًا: " التجارة مع ربنا دايما كسبانة".

وفى هذا الصدد، قالت نيفين محمد بخاتى، مدير مؤسسة ايديتا للتنمية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "قمنا  بتقديم 5 أجهزة تنفس صناعى بالإضافة لمستلزمات الوقاية والتعقيم للأطباء فى المستشفيات، وتم تركيب جهازين بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بجانب 3 أجهزة فى مستشفى الراجحى فى محافظة أسيوط".

بدوره أعلن المهندس سمير ريان، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو سمير ريان"، خلال مداخلة بالبرنامج، دعمه لمبادرة خالد أبو بكر، ومصر الخير، والتكفل بـ 10 آلاف أسرة،  فى إطار هذه المبادرة، وانطلاقًا من الدور المجتمعى، وخاصة فى هذه المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر.


من جانبه، أعلن المهندس شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنارة كابيتال"،التكفل بألف أسرة لمدة شهر، بما يعادل 3500 فرد، مشرًا إلى أن المجموعة على تواصل مع "مصر الخير" وتدعمهم فى توصيل المياه إلى المنازل فى عدد من القرى الأكثر احتياجًا.

وكان خالد أبو بكر، أعلن عن إطلاق وتبني مبادرة لمساعدة 100 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وبدعم الشركات ورجال الأعمال، موضحا أن "مصر الخير" لديها كشف وجدول بأسماء المستحقين وكل من أنقطعت بهم سبل الرزق منذ بداية أزمة كورونا.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "سنتبنى مبادرة لمساعدة كل المستحقين"، موجها رسالته للشركات ورجال الأعمال والشركات والأفراد للمساهمة في هذه المبادرة.

وأضاف: "مصر الخير تعلن عن كرتونة رمضان تستهدف أكثر من 100 ألف أسرة كمرحلة أولى، مع منح كل أسرة 300 جنيه".
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