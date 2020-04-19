رسالة تفاؤل من حلا شيحا لمتابعيها على إنستجرام

شاركت حلا شيحا صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وكتب عليها معلقة:"حلولة..مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك خليكى متاكدة من حاجة واحده بس انك قوية ..عشان القوة من ربنا دايمًا واللى جواكى مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكى يعرفه غير اللى خلقه خليكى واثقة ان بكرة احلى وأجمل والاهم كل الحاجات اللى بتديكى طاقة سلبية ارميها ورا ضهرك ومتبصيش وراكى خليكى متفائلة ..صباح التفاؤل "









يذكر ان حلا شيحا تشارك في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد ‏العزيز.





وأعلنت قناة "الحياة" عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".