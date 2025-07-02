مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. تمديد التسجيل حتى 30 يوليو ونداء للمواطنين بالإبلاغ

تمثل مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية واحدة من أهم المبادرات التي تعكس أهمية التكامل والتعاون بين كافة أطراف منظومة سوق الدواء في مصر، بدءًا من المصنعين والمستوردين والموزعين، وصولًا إلى الصيدليات والنقابات المعنية، وفق تصريحات تلفزيونية لمساعد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور ياسين رجائي.

وأوضح رجائي أن المبادرة تحظى بمتابعة دقيقة من هيئة الدواء بالتنسيق مع جميع الشركاء، مشيرًا إلى أن الصيدليات تُعد نقطة الارتكاز الأساسية في تنفيذ المبادرة، حيث تُسجل كل وحدة دوائية منتهية الصلاحية على المنصة الإلكترونية المخصصة، ليتم سحبها لاحقًا من قِبل شركات التوزيع والمصانع المنتجة.

تنظيم عملية السحب بشكل فعال

وأشار إلى أنه تم إتاحة رابط إلكتروني خاص للصيدليات في مختلف المحافظات لتسجيل الأصناف الدوائية المنتهية الصلاحية بأسمائها وكمياتها وكافة تفاصيلها، بما يتيح تنظيم عملية السحب بشكل فعال من خلال الشركات المختصة بالإنتاج أو الاستيراد، لافتا إلى أنه تم تمديد فترة تسجيل الصيدليات على المنصة الإلكترونية حتى 30 يوليو الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 30 مايو الماضي؛ بهدف إتاحة فرصة أكبر للمشاركة.

وأوضح أنه عقب انتهاء التسجيل، تبدأ مرحلة السحب الفعلي لمدة 90 يومًا ، مطالبا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي صيدليات تتداول أدوية منتهية الصلاحية، وذلك عبر الرابط التالي:

"https://shorturl.at/hEHBF" أو من خلال الخط الساخن (15301) المخصص لتلقي الشكاوى.

يذكر أن هيئة الدواء كانت قد أعلنت أمس عن أن نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على المنصة الإلكترونية بلغت نحو 53% من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية، بإجمالي بلغ 15,483,456 وحدة دوائية منتهية الصلاحية تم تسجيلها.