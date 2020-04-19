أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

ما زال النجم العالمي بن أفليك يخطف الأنظار برومانسيته المفرطة تجاه حبيبته الجديدة آنا دي راميس، والتي ترصدها دوما عدسات الباباراتزي وآخرها عندما كان الثنائي الشهير يقومان بشراء الحلوى.





وظهر بن أفليك وهو يحتضن آنا دي راميس وكلاهما مرتديان الكمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن بن أفليك وآنا دي راميس ينسيان ما يحدث في العالم من كوارث وأزمات ويستمتعان بحياتهما.





وكشفت مجلة Us weekly أن جينفير جارنر طالبت من بن أفليك أن يعطها وقتها الكافي لكي تمهد علاقة والدهم بـ آنا دي أرماس، ومن جانبه احترم بن أفليك وجهة نظرها.





ومنذ عدة أسابيع، انتهى بن أفليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس. وكان بن أفليك قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back المقرر طرحه الجمعة المقبلة.





يشار إلى أن بن أفليك كان متزوجا من الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر وانفصل عنها بعد 10 سنوات وإنجاب 3 أطفال ثم ارتبط بمنتجة برنامج Saturday night live ليندسي شوكس.



