AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:35 ص
بن افليك وحبيبته
بن افليك وحبيبته
Advertisements
شروق ابراهيم
ما زال النجم العالمي بن أفليك يخطف الأنظار برومانسيته المفرطة تجاه حبيبته الجديدة آنا دي راميس، والتي ترصدها دوما عدسات الباباراتزي وآخرها عندما كان الثنائي الشهير يقومان بشراء الحلوى. 

وظهر بن أفليك وهو يحتضن آنا دي راميس وكلاهما مرتديان الكمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن بن أفليك وآنا دي راميس ينسيان ما يحدث في العالم من كوارث وأزمات ويستمتعان بحياتهما. 

وكشفت  مجلة Us weekly أن جينفير جارنر طالبت من بن أفليك أن يعطها وقتها الكافي لكي تمهد علاقة والدهم بـ آنا دي أرماس، ومن جانبه احترم بن أفليك وجهة نظرها.

ومنذ عدة أسابيع، انتهى بن أفليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس. وكان بن أفليك قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back المقرر طرحه الجمعة المقبلة. 

يشار إلى أن بن أفليك كان متزوجا من الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر وانفصل عنها بعد 10 سنوات وإنجاب 3 أطفال ثم ارتبط بمنتجة برنامج Saturday night live  ليندسي شوكس.

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور
أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور
أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور
أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"

10 صور رومانسية لـ بن أفليك مع حبيبته الجديدة

حبيبة بن أفليك تستعين بسيارته المرسيدس.. شائعات حول ارتباطهما

الحب في زمن كورونا.. بن أفليك يلتقي حبيبته رغم تحذيرات الخروج

بن أفليك يخطط مع طليقته لـ تعريف أولادهما بحبيبته الجديدة

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 15.79 جنه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-4-2020

الإمارات تستورد دواء ترامب لعلاج فيروس كورونا

مدحت العدل: عادل إمام الأسطورة الحقيقية

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

خبير اقتصادي: كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي ومصر تستطيع الخروج من الأزمة.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود لإعادة المصريين العالقين في الخارج.. يتصدر نشرة صدى البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور