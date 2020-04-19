AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. البوستر الرسمي لـ مسلسل القمر آخر الدنيا بطولة بشرى

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنانة بشرى البوستر الرسمي لـ مسلسل القمر آخر الدنيا من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق بشرى قائلة: "البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان ٢٠٢٠ تأليف ثناء هاشم ..درامانورج عبير سليمان إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى و اخراج المخرج تامر حمزة موسيقى تصويرية محمد شاشو..".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.


يذكر أن شركة "ستار ميديا" للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.


View this post on Instagram

البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان ٢٠٢٠ تأليف ثناء هاشم ..درامانورج عبير سليمان إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى و اخراج المخرج تامر حمزة موسيقى تصويرية محمد شاشو ....البوستر من تصوير المصور احمد مبارز @ahmedmobarez_photography و من بطولة الأستاذة سميرة عبدالعزيز و الاستاذ سناء شافع و مادلين طبر و @amrabedd @moamennourofficial @hesham.smile @tharaa.goubail @sandy.aly @hodaeletreby @ahmedkarara قنوات العرض : النهار...صدى البلد...روتانا دراما....LBC و سيتم الإعلان عن قنوات اخرى قريبا كل عام و انتم بخير @shasho_official

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حمزة يستعين بـ بشرى وهشام إسماعيل لـ "القمر في آخر الدنيا"

تعقيم لوكيشن "القمر آخر الدنيا" لمواجهة الكورونا

متبعين كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. القمر آخر الدنيا يستكمل مشاهده للعرض في رمضان

تامر حمزة: القمر أخر الدنيا في رمضان 2020

طرح البرومو الدعائي لمسلسل القمر أخر الدنيا .. فيديو

تعرف على القائمة شبه النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

ترشيحاتنا

بعد أيام من نفي الزعيم.. سلطات كوريا الشمالية تؤكد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

90 ألف دولار.. لاعب النصر السعودي يطير إلى بلاده على متن طائرة خاصة

بشائر الحكومة للمصريين أول يوليو.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين

استراليا تزيد الضغوط على الصين وتطالب بالتحقيق في سبب تفشي كورونا

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور