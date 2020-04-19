شاهد.. البوستر الرسمي لـ مسلسل القمر آخر الدنيا بطولة بشرى

يذكر أن شركة "ستار ميديا" للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.
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البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان ٢٠٢٠ تأليف ثناء هاشم ..درامانورج عبير سليمان إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى و اخراج المخرج تامر حمزة موسيقى تصويرية محمد شاشو ....البوستر من تصوير المصور احمد مبارز @ahmedmobarez_photography و من بطولة الأستاذة سميرة عبدالعزيز و الاستاذ سناء شافع و مادلين طبر و @amrabedd @moamennourofficial @hesham.smile @tharaa.goubail @sandy.aly @hodaeletreby @ahmedkarara قنوات العرض : النهار...صدى البلد...روتانا دراما....LBC و سيتم الإعلان عن قنوات اخرى قريبا كل عام و انتم بخير @shasho_official