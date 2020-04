شاهد.. البوستر الرسمي لـ مسلسل القمر آخر الدنيا بطولة بشرى

View this post on Instagram

البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان ٢٠٢٠ تأليف ثناء هاشم ..درامانورج عبير سليمان إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى و اخراج المخرج تامر حمزة موسيقى تصويرية محمد شاشو ....البوستر من تصوير المصور احمد مبارز @ahmedmobarez_photography و من بطولة الأستاذة سميرة عبدالعزيز و الاستاذ سناء شافع و مادلين طبر و @amrabedd @moamennourofficial @hesham.smile @tharaa.goubail @sandy.aly @hodaeletreby @ahmedkarara قنوات العرض : النهار...صدى البلد...روتانا دراما....LBC و سيتم الإعلان عن قنوات اخرى قريبا كل عام و انتم بخير @shasho_official